Gaziantep Basketbol'da transfer - Gaziantep ekibi, Sırp basketbolcu Stevan Jelovac ile anlaştı



GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Sırp oyuncu Stevan Jelovac'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1989 doğumlu 2,08 metre boyundaki Stevan Jelovac ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Son olarak Almanya'nın Brose Bamberg ekibinde forma giyen Jelovac, bu sezon süre aldığı 16 maçta 11,9 sayı, 4,2 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

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