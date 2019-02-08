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Gaziantep Basketbol'da transfer

- Gaziantep ekibi, Sırp basketbolcu Stevan Jelovac ile anlaştı

08 Şubat 2019 Cuma 19:09
Gaziantep Basketbol'da transfer


GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Sırp oyuncu Stevan Jelovac'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1989 doğumlu 2,08 metre boyundaki Stevan Jelovac ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Son olarak Almanya'nın Brose Bamberg ekibinde forma giyen Jelovac, bu sezon süre aldığı 16 maçta 11,9 sayı, 4,2 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 19:09
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