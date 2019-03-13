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Gaziantep Basketbol en başarılı sezonunu yaşıyor

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki 7. sezonunda, geride kalan 19 haftada 12 galibiyete ulaşan Gaziantep ekibi, tarihinin en verimli sezonunu geçiriyor- Başantrenör Nenad Markovic:"Sadece bizim değil herkesin beklentilerinin üstüne çıktık"

13 Mart 2019 Çarşamba 11:44
Gaziantep Basketbol en başarılı sezonunu yaşıyor


GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ligin geride kalan 19 haftada 12 galibiyet ile tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor.

Gaziantep Basketbol, 2011-12 sezonunda alt ligde gösterdiği başarıyla Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne "merhaba" dedi.

Geride kalan 6 sezonda inişli-çıkışlı grafik sergileyen Gaziantep ekibi, Nenad Markovic yönetimiyle başladığı 2018-2019 sezonunda da oldukça başarılı günler geçiriyor. Geride kalan 19 haftada 12 galibiyet elde eden kırmızı-siyahlılar, 7 kez de mağlup oldu.

Gaziantep Basketbol'un en kötü sezonu ise geçen sezon olarak kayıtlara geçti. 2017-18 sezonunun ilk 19 haftalık bölümünde sadece 4 galibiyet elde edebilen Güneydoğu Anadolu temsilcisinin sezonlardaki ilk 19 haftalık puan istatistikleri ise şöyle:


Sezon Galibiyet Mağlubiyet Puan
2018-19 12 7 31
2017-18 4 15 23
2016-17 9 10 28
2015-16 9 10 28
2014-15 8 11 27
2013-14 8 11 27
2012-13 6 13 25


- Markovic: "Beklentilerin üstüne çıktık"


Başantrenör Nenad Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında çok fazla sakatlık yaşadıklarını hatırlattı.

Buna rağmen çok çalışıp yaşanması muhtemelen sıkıntıları minimuma indirdiklerini belirten Markovic, "Şu anda açıkçası sadece bizim değil herkesin beklentilerinin üstüne çıktık. Biz sürekli düşük bütçelerle daha iyi işler çıkarmaya çalışan bir ekibiz. Bunu sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Lig sonuna ilişkin henüz bir hedef belirlemediklerini anlatan Markovic, tüm maçları sorunsuz geçip, ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacaklarını kaydetti.


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:44
  1. Basketbol
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  3. Nenad Markovic
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Lig

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