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Aktüel Gazi ve şehit yakınlarından depremzedelere yardım
Aktüel

Gazi ve şehit yakınlarından depremzedelere yardım

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:58:31 -
Gazi ve şehit yakınlarından depremzedelere yardım

SAKARYA (AA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şubesi üyeleri, İzmir'deki depremzedelere yardımda bulundu.

Depremzede vatandaşlara destek olabilmek amacıyla Sakarya Valisi Sayın Çetin Oktay Kaldırım'ın başlattığı "Ayni yardım" kampanyasına, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi yönetim kurulu üyeleri 63 koli ayni yardım gönderdi.

Derneğin başkanı Gazi Mustafa Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, 1999 depremini yaşayanlar olarak 105 yıllık mazisi olan derneğin Sakarya şubesinin yönetim kurulu üyeleri şehit aileleri ve gaziler olarak, imkanları ölçüsünde katkı sunmayı insanlık, kardeşlik ve vatan görevi bildiklerini belirtti.

Valiliğin anlamlı destek kampanyası karşısında, "Alan el değil, veren el olalım" çağrısı karşısında üyelerin duyarlı davrandığını ifade eden Çolak, şunları kaydetti:

"Üyelerimiz, aziz şehitlerimizin saygıdeğer aileleri ve kahraman gazilerimizin kıymetli katkılarıyla 63 koli ayni yardım ile bu kampanyaya biz de bir nebze de olsa katkı sunmanın buruk mutluluğunu yaşıyoruz. İzmirli kardeşlerimizin yaralarının sarılmasına yardımcı olmak için bu kampanyayı başlatan Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım'a, bu anlamlı yardımlaşma da katkılarını esirgemeyen, yüreği vatan ve millet sevgisiyle dolu üyelerimiz, şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize yönetim kurulumuz adına şükranlarımı sunuyor, Yüce Allah'ın ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve kötülükten korumasını niyaz ediyoruz. Bu yaşanan deprem sonunda yaşamlarını kaybeden İzmirli vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

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