Gazi Üniversitesi dünyaya açılacak

Ertuğrul Şahan Ankara

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Gazi Üniversitesi, deneyimli ve nitelikli akademik personeli ile Türkiye’nin lider üniversitelerinden biri olmayı sürdürüyor... Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilci Yardımcısı Mustafa Şaşmaztürk ve Ankara Ekonomi Muhabirimiz Ertuğrul Şahan, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof Dr. İbrahim Uslan’ı ziyaret etti. Akit’e değerlendirmelerde bulunan Uslan, “Gazi Üniversitesi yönetimi olarak en büyük gayemiz, üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarını taçlandırmaktır” dedi. Türkiye’nin en prestijli Tekno parklarından biri olması hedeflenen TeknoHAB’ın kurucu ortağından biri olduklarını anlatan Uslan, şunları dile getirdi: “Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin içinde yer alacak olan TeknoHAB’ta, TUSAŞ tarafından inşa edilecek 5500 metrekare kapalı alana sahip ve üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKTAM) yer alacak. Yine ODTÜ URAP’ın 2018-2019 yılı üniversitelerin akademik performans sıralamasına göre, Gazi Üniversitesi 108 üniversitenin bulunduğu devlet üniversiteleri sıralamasında 6’ncı sırada yer aldı. Londra merkezli Times Higher Education’ın ‘2019 Alanlara Göre En İyi Üniversiteler Sıralaması”nda ise 301-400 aralığında yer aldık.”