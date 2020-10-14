Gazeteci yazar Nuray Başaran’dan bomba açıklama: Enis Berberoğlu’nun AYM’deki dava sürecinin mimarı Osman Can

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Ankara’nın tecrübeli gazetecilerinden Nuray Başaran ile Seyfi Uzunkök yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında flaş açıklamalarda bulundu.

Nuray Başaran, Berberoğlu’nun AYM’deki dava sürecine ilişkin flaş bilgiyi gündeme taşıdı

Enis Berberoğlu için “hak ihlali” kararı veren AYM, Engin Yıldırım’ın ‘Işıklar yanıyor’ mesajıyla yeniden tartışmaların odağına oturdu. Milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu, MİT TIR’larının durdurulması hakkındaki dava kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı. İşte bu sürece ilişkin gazeteci yazar Nuray Başaran, teyit edilmiş flaş bir bilgiyi ‘Ülke Gündemi’nde paylaştı.

Başaran “Enis Berberoğlu’nun AYM’deki davasının mimarı AYM raportörü Osman Can”

“Benim aldığım bilgiye göre Enis Berberoğlu’na çok önemli bir isim avukatlarına danışmanlık yapmış.” diyeres sözlerine başlayan Nuray Başaran, “Enis Berberoğlu’nun avukatlarına eski AYM raportörü Osman Can danışmanlık yapmış. Berberoğlu’nun AYM’deki tüm dava sürecinin mimarı Osman Can yaptı. Ben bu bilgiyi Sayın Osman Can’ı arayarak teyit ettim.” dedi.

Osman Can’dan Nuray Başaran’a açıklama: AYM’nin her türlü kuralına uygun hazırlık yaptığımız için davayı kazandık

Eski Anayasa Mahkemesi raportörü Osman Can’la yaptığı görüşmeye ilişkin detaylar da paylaşan Nuray Başaran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Enis Berberoğlu’nun AYM sürecine ilişkin bütün detayları kendisi hazırlamış. Avukatlar arasında ismi geçmiyor fakat Berberoğlu’nun mevcut avukatlarının da üstünde bir görev üstlenmiş. Osman Can’ı aradığımda ‘Enis Berberoğlu’nun haklı konuları vardı ve bu konu için çok iyi hazırlandık. AYM’nin her türlü kuralına uygun bir şekilde hazırlık yaptığımız için Anayasa Mahkemesi’nde davayı kazandık.’ dedi. Enis Berberoğlu’nun davasına ilişkin bütün çalışmanın perde arkasında Osman Can var.”

Seyfi Uzunkök: Osman Can, AK Parti’nin kapatılma davasında önemli bir rol oynamıştı

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programına konuk olan bir isim olan Seyfi Uzunkök ise şöyle konuştu:

“Başörtüsü ve AK Parti’ye açılan kapatılma davasında önemli bir rol oynayan isim olmuştur Osman Can.”

“‘Işıklar yanıyor’ ifadesinin karşılığı Türkiye’de darbedir”

AYM üyesi Engin Yıldırım’ın yaptığı “ışıklar yanıyor” başlıklı darbe imalı sosyal medya paylaşımını da değerlendiren gazeteci yazar Seyfi Uzunkök, sözlerini şöyle tamamladı:

“Engin Yıldırım’ın bu paylaşımı bilinçsizce yaptığını düşünmüyorum. Zaten bilinçsiz bir şekilde yapmışsa ‘Cin Ali’yi bile okumamaştır’ derim. ‘Işıklar yanıyor’ ifadesinin karşılığı Türkiye’de darbedir. 28 Şubat’ta, 12 Eylül’de Genelkurmay’ın ışıkları sabahlara kadar yanmıştır. Bu ifadeleri kullananlar, darbeci zihniyetin söylemlerini deklare ediyorlar. Bir AYM üyesi bunu bilmiyorsa inanın ‘Cin Ali’yi bile okumamıştır.”

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