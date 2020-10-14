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Gündem Gazeteci yazar Nuray Başaran’dan bomba açıklama: Enis Berberoğlu’nun AYM’deki dava sürecinin mimarı Osman Can
Gündem

Gazeteci yazar Nuray Başaran’dan bomba açıklama: Enis Berberoğlu’nun AYM’deki dava sürecinin mimarı Osman Can

yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programına katılan gazeteci yazar Nuray Başaran, Enis Berberoğlu’nun AYM’deki dava sürecine ilişkin flaş bir bilgiyi paylaştı. Başaran, “Enis Berberoğlu’nun AYM’deki davasının mimarı AYM raportörü Osman Can” dedi. Canlı yayında konuşan bir diğer isim gazeteci yazar Seyfi Uzunkök ise, “‘Işıklar yanıyor’ ifadesinin karşılığı Türkiye’de darbedir” şeklinde konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 20:06:00 - 2020-10-15 00:32:40
Gazeteci yazar Nuray Başaran’dan bomba açıklama: Enis Berberoğlu’nun AYM’deki dava sürecinin mimarı Osman Can

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Ankara’nın tecrübeli gazetecilerinden Nuray Başaran ile Seyfi Uzunkök yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında flaş açıklamalarda bulundu. 

Nuray Başaran, Berberoğlu’nun AYM’deki dava sürecine ilişkin flaş bilgiyi gündeme taşıdı

Enis Berberoğlu için “hak ihlali” kararı veren AYM, Engin Yıldırım’ın ‘Işıklar yanıyor’ mesajıyla yeniden tartışmaların odağına oturdu. Milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu, MİT TIR’larının durdurulması hakkındaki dava kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı. İşte bu sürece ilişkin gazeteci yazar Nuray Başaran, teyit edilmiş flaş bir bilgiyi ‘Ülke Gündemi’nde paylaştı.   

Başaran “Enis Berberoğlu’nun AYM’deki davasının mimarı AYM raportörü Osman Can”

“Benim aldığım bilgiye göre Enis Berberoğlu’na çok önemli bir isim avukatlarına danışmanlık yapmış.” diyeres sözlerine başlayan Nuray Başaran, “Enis Berberoğlu’nun avukatlarına eski AYM raportörü Osman Can danışmanlık yapmış. Berberoğlu’nun AYM’deki tüm dava sürecinin mimarı Osman Can yaptı. Ben bu bilgiyi Sayın Osman Can’ı arayarak teyit ettim.” dedi. 

Osman Can’dan Nuray Başaran’a açıklama: AYM’nin her türlü kuralına uygun hazırlık yaptığımız için davayı kazandık

Eski Anayasa Mahkemesi raportörü Osman Can’la yaptığı görüşmeye ilişkin detaylar da paylaşan Nuray Başaran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Enis Berberoğlu’nun AYM sürecine ilişkin bütün detayları kendisi hazırlamış. Avukatlar arasında ismi geçmiyor fakat Berberoğlu’nun mevcut avukatlarının da üstünde bir görev üstlenmiş. Osman Can’ı aradığımda  ‘Enis Berberoğlu’nun haklı konuları vardı ve bu konu için çok iyi hazırlandık. AYM’nin her türlü kuralına uygun bir şekilde hazırlık yaptığımız için Anayasa Mahkemesi’nde davayı kazandık.’ dedi. Enis Berberoğlu’nun davasına ilişkin bütün çalışmanın perde arkasında Osman Can var.” 

Seyfi Uzunkök: Osman Can, AK Parti’nin kapatılma davasında önemli bir rol oynamıştı

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programına konuk olan bir isim olan Seyfi Uzunkök ise şöyle konuştu:

“Başörtüsü ve AK Parti’ye açılan kapatılma davasında önemli bir rol oynayan isim olmuştur Osman Can.”

“‘Işıklar yanıyor’ ifadesinin karşılığı Türkiye’de darbedir”

AYM üyesi Engin Yıldırım’ın yaptığı “ışıklar yanıyor” başlıklı darbe imalı sosyal medya paylaşımını da değerlendiren gazeteci yazar Seyfi Uzunkök, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Engin Yıldırım’ın bu paylaşımı bilinçsizce yaptığını düşünmüyorum. Zaten bilinçsiz bir şekilde yapmışsa ‘Cin Ali’yi bile okumamaştır’ derim. ‘Işıklar yanıyor’ ifadesinin karşılığı Türkiye’de darbedir. 28 Şubat’ta, 12 Eylül’de Genelkurmay’ın ışıkları sabahlara kadar yanmıştır. Bu ifadeleri kullananlar, darbeci zihniyetin söylemlerini deklare ediyorlar. Bir AYM üyesi bunu bilmiyorsa inanın ‘Cin Ali’yi bile okumamıştır.”

Canlı Yayını İzlemek İçin:

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Yorumlar

Faruk Terzi

Doğrular yanlışlar zamana ve kişiye göre değişiklik göstermekte O nedenle Herkes bildiğini okur... Kişiye göre değişiklik göstermeyen/ göstermemesi gereken bir şey var, Adalet. Tek bir kişiye veya tek bir konuda dahi adaletsiz olan kim olursa olsun ardından gidilmez... Amalarınızı ancaklarınızı doğrularınız da kullanın... 
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Gören Göz

Bana bir yerde iki ev miras bırakıldı tanımadığım iki kişi tarafından. Evin birisi konforlu mu konforlu, diğeri mütevazi kiremit ev. Yalnız bir şert var, evlerden bir tanesi alacağım söylendi. Bende sordum bu evler kimden kaldı diye sordum, birekit evi melekler yaptı, konforlu pahalı evide şetan yaptı, hangi evi seçersen o evi sana bırakanın talimatları ile yaşayacaksın dediler. Burada şuna gelmek istiyorum, darbeciler aynı zamanda şeytanın emrinde olan münafıklardır. Anayasa mahkemesinide Türkiyede darbeciler kurmuş bir kurumdur. Darbeci münafıklar tarafından kurulmuş bir kurum olduğu için onun içine kim girerse girsin şeytanileşecektir mutlaka. Bu ülkede darbecilerin kurduğu herşey mutlaka ama mutlaka lağvedilmeli, yeniden sivil siyasetçiler tarafından yapılandırılmalıdır.
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