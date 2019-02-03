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"Gayrimenkul borsası trilyonlarca liralık ekonomik hacim oluşturacak"

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve MÜSİAD iş birliğinde düzenlenen çalıştayda, Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ'nin hayata geçirilme süreci ve oluşturacağı ekonomik değer ele alındı- TVF Genel Müdür Yardımcısı Mithat Bülent Özmen:- "Türkiye merkezli gayrimenkul borsasının kurulması vizyonu, ülkemiz açısından trilyonlarca liralık menkul değer hacmi oluşturacaktır"- GABORAS Yönetim Kurulu Baş Danışmanı Lütfi Altun:- "Gayrimenkulün borsalaşması ve servet birikimlerimizin yeniden kapitale dönüşmesi, 2023 hedeflerini yakalamamız için bir fırsat olacaktır"

03 Şubat 2019 Pazar 13:07
"Gayrimenkul borsası trilyonlarca liralık ekonomik hacim oluşturacak"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdür Yardımcısı Mithat Bülent Özmen, Türkiye merkezli gayrimenkul borsasının kurulması vizyonunun, ülke açısından trilyonlarca liralık menkul değer hacmi oluşturacağını bildirdi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, TVF ve MÜSİAD iş birliğinde, Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ'nin (GABORAS) hayata geçirilme süreci ve ortaya çıkacağı ekonomik değerin ele alındığı çalıştay düzenlendi.

Çalıştayda, dijital teknoloji, big-data ve veri işleme altyapısı, özel-kamu değer haritalarının hızlandırılması, toplu değerleme, anlık raporlama ve değerleme otomasyonu, dijital ekranlar, risk parametreleri, ölçme-izleme-değerlendirme kapasitesi, güvenli alım-satım platformu aşaması, endeksleşme, borsalaşma, gayrimenkul ve türevlerinin menkulleşmesi ele alındı.

3 gün süren çalıştayda, sektör temsilcileri ile bir araya gelen ilgililer tarafından mevcut aşama gözden geçirildi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez'in direktifiyle başkanlığını TVF Genel Müdür Yardımcısı Mithat Bülent Özmen'n yaptığı çalıştayda, TVF Yatırım Yöneticisi Ali Aydın, TVF Strateji ve Risk Yöneticisi Kadri Buldanlı, TVF Genel Müdür Özel Kalemi Mehmet Çamır, MÜSİAD, GABORAS ve SENYAP yöneticileri hazır bulundu.

Çalıştay kapsamındaki toplantılara, Takasbank Genel Müdürü Mahmut Kayacık, Takasbank Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Elibol, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, KT Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan, BYY Finans Kurucusu Bekir Yener Yıldırım, INFINA Genel Müdür Yardımcısı Barış Çakmak, Ekol Gayrimenkul Değerleme Yöneticisi Deniz Aslan, Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Özelmacıklı, Cushman & Wakefield Yöneticisi Tuğra Gönden, DAP Yapı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Yıldız, EMA Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Yunus Emre Ekşi, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ve heyet temsilcileri katıldı.


- "Proje, ekonomi ve alternatif sermaye piyasalarına çok önemli katkı sağlayacak"


Açıklamada görüşlerine yer verilen TVF Genel Müdür Yardımcısı Mithat Bülent Özmen, Türkiye merkezli gayrimenkul borsasının büyük, milli ve yerli bir proje olduğunu belirterek, projenin ekonomiye ve alternatif sermaye piyasalarına çok önemli bir katkı sağlayacağını kaydetti.

Özmen, "Türkiye merkezli gayrimenkul borsasının kurulması vizyonu, ülkemiz açısından trilyonlarca liralık menkul değer hacmi oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

GABORAS Yönetim Kurulu Baş Danışmanı Lütfi Altun da GABORAS'ın temelde bir big-data yönetimi olduğunu aktararak, çalıştayda teknik detayları sunulan yüksek teknoloji kapasitesinde 10 yıllık emek bulunduğunu bildirdi.

Altun, platformun hayata geçirilmesine dair hazırlıkların tam gaz sürdüğünü ve borsalaşma yolunda eksikliklerin büyük kısmının giderildiğini belirterek, "Bunun eksik tarafı kamudaki statik verilerdir. Bürokraside kilitli ve çoğu güncel olmayan, paylaşılmayan sağlıksız veriler, piyasa verileriyle örtüşmemektedir. Bugün ülkede bir sıkıntı var dersek bunun temelinde kamu verisi ve bilgisini paylaşımdaki belirsizlik yatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkulde devasa bir birikim bulunduğunu vurgulayan Altun, söz konusu birikimin menkulleşemediğini, bu nedenle ülke ekonomisine değer katamadığını aktardı.


- "Gayrimenkulleri ekonomiye katmalıyız"


Lütfi Altun, gelinen süreçte öz kaynağın, sermayenin ve stoklardaki söz konusu gayrimenkullerin ekonomiye katılmasının zorunlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün aynı taşınmaza 10 farklı fiyat öngören veri karmaşası, güven ortamını hem içeride hem dışarıda sarsmaktadır. Bu durum gayrimenkul sermaye birikiminin el değiştirmesine, ihraç olmasına fırsat vermemektedir. Satıcı da olsanız, alıcı da olsanız aynı taşınmaz için farklı farklı değerler görüyorsunuz. Bu sizin duraksamanıza ve aldatılıyor muyum hissi yaşamanıza neden olmaktadır. Her yıl tapuda milyonlarca işlem yapılmaktadır."

Altun, gayrimenkuldeki değer karmaşasının borsa ile sona erdirileceğini, özellikle haciz ve icra dönemlerinde gayrimenkullerin gerçek değerinin bu platformla öğrenilebileceğini, böylece borçlunun da alacaklının da hakkının korunacağını bildirdi.

GABORAS ile her şeyin şeffaf olacağını vurgulayan Altun, "Gayrimenkulün borsalaşması ve servet birikimlerimizin yeniden kapitale dönüşmesi, 2023 hedeflerini yakalamamız için bir fırsat olacaktır." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 13:07
  1. GABORAS

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