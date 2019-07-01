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Garry Rodrigues Fenerbahçeye mi transfer olacak?

Kariyerinde toplam 146 maça çıkan ve 35 gol atan Garry Rodrigues’ingüncel piyasa değeri 3.5 milyon euro. Garry Rodrigues Fenerbahçeye mi transfer olacak? Galatasaray’dan ayrılan ve 9 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al İttihad’a transfer olan Garry Rodrigues, bir süredir Fenerbahçe’nin gündeminde yer alıyordu. Haber Global'de yer alan habere göre, Teklif 1+1 yıllık. Garry Rodrigues ve menajeriyle de görüşmeler başladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:15
Garry Rodrigues Fenerbahçeye mi transfer olacak?

Kariyerinde toplam 146 maça çıkan ve 35 gol atan Garry Rodrigues’in  güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro. Garry Rodrigues Fenerbahçeye mi transfer olacak? Galatasaray’dan ayrılan ve 9 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al İttihad’a transfer olan Garry Rodrigues, bir süredir Fenerbahçe’nin gündeminde yer alıyordu. Haber Global'de yer alan habere göre, Teklif 1+1 yıllık. Garry Rodrigues ve menajeriyle de görüşmeler başladı.

Alman golcü Max Kruse'yi 3 yıllığına kadrosuna katan Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Garry Rodrigues'i kiralamak için Al-Ittihad kulübüyle anlaşmaya vardı. Garry Rodrigues geçtiğimiz sezonun devre arasında 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Galatasaray'dan Al İttihad'a transfer olmuştu.

Garry Rodrigues kimdir?

26 yaşındaki kanat oyuncusu Hollanda doğumlu ve futbola da burada başladı. Daha sonra Levski Sofia ve İspanya'da Elche formaları giyen Rodrigues bedelsiz olarak Yunanistan ekibi Paok'a transfer oldu. İki sezondur Yunan ekibinde forma giyen sol kanat oyuncusu 2015-2016 sezonunu 36 maç ve 7 golle tamamladı. Bu sezon çıkışını devam ettiren Rodrigues çıktığı 20 maçta 6 gol attı ve 3'te asist yaptı.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı formasını da giyen 173 boyundaki oyuncu 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi. Orta saha, forvet ve sağ kanatta da görev yapabilen Rodrigues'in Paok ile 2018 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Kulup kariyerinde toplam 146 maça çıkan ve 35 gol atan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:15
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