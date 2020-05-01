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Aktüel

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 00:54:53 -
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 bini geçti.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 113 bin 497 Kovid-19 testi gerçekleştirildiği belirtildi.

Salgının ülkenin 16 bölgesinden 12'sine yayıldığı kaydedilen açıklamada, şimdiye kadar toplam 2 bin 74 Kovid-19 vakası görüldüğü ve bunlardan 13'ü doktor olduğu bildirildi.

Açıklamada, 11 kişinin yaşamını yitirdiği, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının ise 212 olduğu ifade edildi.

Afrika kıtasında şu ana kadar 37 binden fazla vaka görülürken, yaklaşık 1600 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



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