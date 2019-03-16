Galatasaraylılar Derneğinin yeni başkanı Fidel Berber oldu16 Mart 2019 Cumartesi 23:31
İSTANBUL (AA) - Galatasaraylılar Derneğinin yeni başkanı Fidel Berber oldu.
Sarı-kırmızılı kulüp internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak Berber'i tebrik etti.
Açıklamada, "Galatasaraylılar Derneğinin, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Fidel Berber'i ve kurullarındaki çalışma arkadaşlarını tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz." denildi.
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