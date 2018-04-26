Galatasaraylı yöneticiden olay sözler!

Galatasaray yöneticisi Burak Elmas, Twitter adresinden yaptığı paylaşımla gündeme damga vurdu.



Burak Elmas, ''Başakşehir maçı devre arasında soyunma odasına giden tünelde rakip takımın oyuncuları ile maçın hakemi arasında olanların görüntülerini sesli olarak kamuoyu ile paylaşmaya var mısınız?'' paylaşımında bulundu.



Elmas, PFDK tarafından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası vermişti.



