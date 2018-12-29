Galatasaraylı kurmaylardan Falcao yorumu: O zaman Gomis'i neden gönderdik?
İsmi Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao'nun yankıları sürmeye devam ediyor.29 Aralık 2018 Cumartesi 11:12
Galatasaray'ın Ocak ayında kadrosuna katacağı santrfor için arayış ve görüşmeleri devam ederken, Radamel Falcao'nun isminin gündeme getirilmesi, sarı-kırmızılı yönetimi çileden çıkardı.
Monaco'nun Kolombiyalı forvetinin Türkiye haklarını elinde bulunduran menajerin transferin gerçekleşeceğine dair sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarına Galatasaray yönetiminden büyük tepki geldi.
Menajerin Galatasaray'ın adını kullandığını ifade eden sarı-kırmızılı idareciler, "Radamel Falcao'nun Monaco'da yıllık kazancı 9 milyon Euro civarında. Bu rakam brüt ve eline yaklaşık 6 milyon Euro geçiyor. Biz yıllık 6 milyon Euro ödeyerek, bir golcü alacak olsak Bafetimbi Gomis'i neden gönderdik?" dediler.
(Sabah)
YORUM YAZ