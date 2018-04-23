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Galatasaray'ın yıldız ismi Gomis adını tarihe yazdıracak!

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Süper Ligde oynanacak Beşiktaş derbisinde de gol atarsa adını tarihe yazdıracak.

23 Nisan 2018 Pazartesi 17:31
Galatasaray'ın yıldız ismi Gomis adını tarihe yazdıracak!

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında attığı golle lig tarihine geçmeye bir adım daha yaklaştı.

ALEX'İN REKORU EGALE EDECEK

Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de bir gol daha atarsa yeni bir rekora imza atacak. Bu sezon ligde 27 gol kaydeden Fransız yıldız, Beşiktaş derbisinde 1 gol daha bulursa Alex de Souza'nın rekorunu egale edecek.
Fatih Terim'in bu sezon vazgeçmediği isimlerden olan Gomis, derbide iki gol atması halinde ise Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olmayı başaracak.
Bafetimbi Gomis bu sezon sarı-kırmızılı formayla çok başarılı bir performans sergilerken ligde oynadığı 29 maçta 27 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 17:31
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