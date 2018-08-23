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Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba'dan veda mesajı

Son şampiyon Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba eski takımı Alanyaspor için bir veda mesajı yayımladı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 16:40
Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba'dan veda mesajı

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Emre Akbaba, eski takımı için veda mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, Instagram hesabından yayımladığı mesajda, üzerinde emeği olan bütün antrenörlerine teşekkür ederek, "Alanyaspor her zaman benim ailem gibi oldu. Beraber çok güzel günler geçirdik." açıklamasında bulundu.

"İki şampiyonluğu, kümede kalma adına dökülen teri, takım arkadaşlarımla verilen mücadeleleri hiçbir zaman unutmayacağım." ifadelerini kullanan Emre, şu görüşlerini paylaştı:

"Malzemecilerimizden, sağlık ekibine, mutfak çalışanlarından, emek veren ablalarımıza her şey için teşekkür ediyorum. Beraber savaşıp, hedeflerimiz uğruna bu forma altında mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de başarılar diliyorum. Son olarak sokakta, tesislerde, stadyumda, yer farketmeksizin bana her koşulda destek veren taraftarımıza her şey için çok teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun."

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 16:40
  1. Alanyaspor
  2. Galatasaray
  3. Emre Akbaba

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