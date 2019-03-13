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Galatasaray’ın mart ayı divanı başladı

Galatasaray Kulübü’nün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:53
Galatasaray’ın mart ayı divanı başladı

Galatasaray Kulübü’nün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.


Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılan toplantı geçtiğimiz ay vefat eden kulüp üyeleri için saygı duruşu ile başladı. Daha sonra Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun gündem maddelerini okuması ile devam eden toplantıda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri tam kadro hazır bulundu.


Divan toplantısında ayrıca eski başkanlardan Faruk Süren ile Alp Yalman da yer aldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:53
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