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Galatasaray'ın konuğu Kasımpaşa

- Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek- Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş ile futbolcular Seri, Emre Mor ve Andone karşılaşmada görev yapamayacak- Yeni transferler Falcao ve Lemina forma verilmesi durumunda sarı-kırmızılı takımdaki ilk maçına çıkacak- Galatasaray, sahasında çıktığı son 37 lig maçında yenilmedi

12 Eylül 2019 Perşembe 09:15
Galatasaray'ın konuğu Kasımpaşa


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 4 puanı bulunuyor. Yaptığı 3 maçın birinde berabere kalıp ikisini kaybeden Kasımpaşa ise 1 puana sahip.


- Terim ve iki yardımcısı cezalı


Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, karşılaşma öncesinde cezalı durumda bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç men cezası vermişti.

PFDK, aynı karşılaşmada rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Ümit Davala'ya da 3 maç men cezası uygulamıştı.

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in cezasıyla ilgili Tahkim Kuruluna itirazda bulunurken, kurul henüz kararını açıklamadı.

Hasan Şaş da geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçtan sonra 8 maç men cezası almıştı.

Kasımpaşa maçında Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak.


- Üç futbolcu cezalı


Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan üç futbolcu Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Ligin 2. haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında doğrudan gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Jean Michael Seri ile 3. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre Mor, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Florin Andone de İngiltere'de forma giydiği Brighton'un Southampton ile oynadığı mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı. 3 maçlık cezasının 2'sini Galatasaray'a transfer olmadan çeken Andone, Kasımpaşa karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.


- Falcao ve Lemina ilk maçına çıkacak


Galatasaray'ın yeni transferlerinden Radamel Falcao ile Mario Lemina, takımdaki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

Teknik heyetin görev vermesi durumunda yıldız futbolcu Falcao ile Lemina, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giyecek.


- Sahasında bileği bükülmüyor


Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 37 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı.

Süper Lig'de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 37 müsabakanın 31'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:15
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Kasımpaşa
  4. SÜPERLİG

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