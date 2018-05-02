Galatasaray'ınkara sevdası Fransız basınına konuştu!

Fransız basınına konuşan 32 yaşındaki forvet, Lyon'dan ayrılmasıyla ilgili, "Değişmez bir ilk 11 oyuncusu olmayı asla başaramadığım Lyon'daki 5 senenin ardından, süre bulmaya ihtiyacım vardı. Daha prestijli bir kulüple sözleşme imzalayabilirdim, bu doğru ancak aynı durumda kalırdım. Bu yüzden; işlerin söz verildiği gibi gitmediği Swansea'yi tercih ettim" dedi.

Swansea'de yaşadıklarını da anlatan Gomis, "Wilfried Bony ayrılmadı ve kendimi yeniden yedek kulübesinde buldum. Çok kısa bir sürede, yönetim ile aramda bazı şeyler kırıldı. Denemek için en az bir yıl daha kalmaya karar verdim ancak sonunda, durum imkansız hale geldi. Teknik direktör, benim yerime orta saha oyuncularını bile oynatıyordu" ifadesini kullandı.

Ajansspor