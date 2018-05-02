Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaray'ınkara sevdası Fransız basınına konuştu!

Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'ten transfer sözleri! Bu sezon sarı kırımızı formayla 37 maçta 30 gol atan Fransız forvet Lyon'dan Swansea'ye olan transferini ve Galler ekibinde yaşadıklarını anlattı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:57
Galatasaray'ınkara sevdası Fransız basınına konuştu!

Fransız basınına konuşan 32 yaşındaki forvet, Lyon'dan ayrılmasıyla ilgili, "Değişmez bir ilk 11 oyuncusu olmayı asla başaramadığım Lyon'daki 5 senenin ardından, süre bulmaya ihtiyacım vardı. Daha prestijli bir kulüple sözleşme imzalayabilirdim, bu doğru ancak aynı durumda kalırdım. Bu yüzden; işlerin söz verildiği gibi gitmediği Swansea'yi tercih ettim" dedi.

Swansea'de yaşadıklarını da anlatan Gomis, "Wilfried Bony ayrılmadı ve kendimi yeniden yedek kulübesinde buldum. Çok kısa bir sürede, yönetim ile aramda bazı şeyler kırıldı. Denemek için en az bir yıl daha kalmaya karar verdim ancak sonunda, durum imkansız hale geldi. Teknik direktör, benim yerime orta saha oyuncularını bile oynatıyordu" ifadesini kullandı.

Ajansspor

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:57
  1. Bafetimbi Gomis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Topuklu ayakkabı sağlığı olumsuz etkiliyor
    1. Topuklu ayakkabı sağlığı olumsuz..
    2. "Suçlu çocuk yok, suça itilmiş çocuk..
    3. Limon ile kepek derdinden kurtulun
    4. Karatay: "Kanser ve kalp..
    5. İran için çok önemli isim Mossad'ın..
    6. Geleneksel kundaklama, kalça çıkığında..
    7. Cezaevi firarileri enselendi!
    8. Kayısı sirkesi nasıl yapılır?
    9. MHP'li örnek başkan! Tüm maaşını..
    10. Sabahları yorgun uyanıyosanız...
    11. Demirtaş: Ben bile milletvekili oldum,..
    12. O şirket kapandı!
    13. Mevsim geçişlerinde hastalanmamaya..
    14. Turşu yapmanın püf noktaları
    15. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik..
    16. İsmet Yılmaz'dan öğretmen alımı..
    17. Boy uzatan besinler nelerdir? Boy..
    18. Tekirdağ'da terör operasyonu: 2 kişi..
    19. Yanlışlıkla sınırı geçince gözaltına..
    20. Hakkari'de FETÖ'ye yönelik operasyon
    İşte CHP - Saadet Partisi ve İYİ Parti ittifakının oy oranı!
    İşte CHP - Saadet Partisi ve İYİ Parti ittifakının oy oranı!
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!