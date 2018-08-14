Galatasaray'ın gözdesine Schalke 04 kancası

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Alman ekibi Schalke, Barcelona'ya 15 milyon euro değerindeki teklifini resmi olarak sundu.

22 yaşındaki savunmacı için yaz transfer sezonunda Galatasaray'ında girişimlerde bulunduğu belirtiliyordu.

Marlon, geçtiğimiz sezon Fransa Ligi ekiplerinden Nice'de kiralık olarak forma giymiş ve kırmızı-siyahlı ekiple 27 maça çıkmıştı.