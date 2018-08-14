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Galatasaray'ın golcü oyuncusu takımdan ayrılıyor!

Galatasaray'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Bafetimbi Gomis'e Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir takımında daha talip olduğu ortaya çıktı.

14 Ağustos 2018 Salı 12:35
Galatasaray'ın golcü oyuncusu takımdan ayrılıyor!

Galatasaray’a geçen sezonun başında Fransa Lig 1 ekibi Marsilya’dan transfer edilen Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılı formayla muhteşem bir sezon geçirmişti. Süper Lig’de çıktığı 33 karşılaşmada 29 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek takımını şampiyonluğa taşıyan 33 yaşındaki futbolcu, ligin bitmesinin ardından menajeri aracılığıyla maaşının artırılmasını istemiş ancak olumsuz yanıt almıştı.

Bu gelişmenin ardından kulüp arayışına başlayan deneyimli isme, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal talip olmuştu. Yıldız futbolcu bu kulüple anlaşamamasına rağmen Arapların ilgisi devam ediyor. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir kulübün Gomis’e teklif yaptığı ortaya çıktı.

Terim: Ret cevabı aldı

Fatih Terim de Gomis’le ilgili olarak son yaptığı açıklamada, “Hepimiz profesyoneliz, profesyonelce isteklerimiz oluyor ancak bu isteklerimiz olmadığı zaman başkaları cezalandırılmamalı. Gomis’in bir talebi oldu. Galatasaray’ın durumu ve UEFA kriterleri çok açık. Ret cevabı aldı” demişti.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 12:35
  1. Galatasaray
  2. Bafetimbi Gomis
  3. Al Hilal
  4. Birleşik Arap Emirlikleri

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