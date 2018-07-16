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Galatasaray'ın Emre Akbaba teklifi!

Galatasaray, Emre Akbaba için bastırıyor.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:46
Galatasaray'ın Emre Akbaba teklifi!

Yönetim, orta alana solak bir futbolcu isteyen Terim'in gözdesi olan genç yıldızla her konuda anlaşmış durumda... Alanyaspor ile pazarlıklarını sürdüren Sarı- Kırmızılılar pürüzleri gidermeye çalışıyor.

1 YIL SONRA SERBEST KALACAK

Yönetim, sözleşmesi 2019'da bitecek olan Emre için 2 milyon Euro'nun yanı sıra Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal'ı önerdi. Alanya 3.5 milyon Euro isterken, Tolga konusunda da sıkıntı yaşanıyor.

AYNI PARAYI TALEP EDİYOR

Bu sezon 2 milyon Euro ücret alacak olan Tolga aynı parayı gideceği takımdan da istiyor. Alanya ise bu rakamı ödeyemeyeceğini belirtiyor. Sarı-Kırmızılılar bu nedenle Tolga'yı ikna için uğraşıyor.

EMRE DE KOLAYLIK İSTİYOR

Yönetim gurbetçi futbolcuyu ikna etmesi halinde teklifini 3 milyon Euro'ya çıkarıp işi bitirmeyi düşünüyor. Emre Akbaba da kulübüyle sürekli görüşerek transferinde kolaylık gösterilmesini talip ediyor.

"EMRE AKBABA GİDECEK"

Konu hakkında beIN Sports'a açıklamalar yapan Mesut Bakkal, "Emre Akbaba gitmek istiyor, zaten gidecek. Önünü açtık" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:46
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