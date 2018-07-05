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Galatasaray'dan yılın bombası Vincent Aboubakar!

Galatasaray bir dönem Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar'a kanca attı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:04
Galatasaray'dan yılın bombası Vincent Aboubakar!

Vincent Aboubakar, 2016 yazında Porto'dan 2,5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a kiralanmıştı. Kara Kartal'ın üst üste ikinci şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarılarında büyük pay sahibi olan golcü futbolcu, sezon sonunda yeniden Porto'ya dönmüştü.

Kamerunlu santrfor, bu sezon Porto formasıyla gösterdiği performans ile adeta parmak ısırttı. Portekiz ekibiyle 43 maçta 26 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyen Aboubakar değerini katladı ve Avrupa'nın önemli takımlarını peşinden koşturmaya başladı.

Bu sezon gol yollarındaki oyuncularından yeterli verimi alamayan Beşiktaş'ın eski golcüsünü yeniden kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Ancak Porto yönetiminin Kara Kartal'ın kiralama teklifine yanaşmaması nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Piyasa değeri şu an için 18 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki golcü oyuncuyla ilgili bugün Portekiz basınından bomba bir iddia geldi. Ülkede yayım yapan A Bola gazetesi, Galatasaray'ın Abou'yu transfer edebilmek için girişimlere başladığını yazdı.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sonuç almak isteyen Cim Bom'un Kara Kartal'ın eski oyuncusuna göz dikmesi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Sarı Kırmızılılar'ın tıpkı Beşiktaş gibi yıldız futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istediği öğrenildi.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 12:04
  1. Galatasaray
  2. Vincent Aboubakar
  3. Porto
  4. Beşiktaş

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