Galatasaray'dan sürprizstoper hamlesi! Bundesliga'dan geliyor
Stoper mevkisine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Mainz'ın kadrosunda yer alan Ahmet Gürleyen için nabız yokladığı öğrenildi.23 Ağustos 2019 Cuma 12:20
20 yaşındaki gurbetçi stoper için temasa geçildiği gelen haberler arasında.
Luyindama-Marcao ikilisinin alternatifi Ahmet Çalık'ı yetersiz gören ve uzun süredir yerli stoper arayan Galatasaray'ın Alman ekibi Mainz'ın kadrosunda yer alan Ahmet Gürleyen'le ilgilendiği öğrenildi. 20 yaşındaki gurbetçi stoper için temasa geçildiği gelen haberler arasında.
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