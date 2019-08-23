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Galatasaray'dan sürprizstoper hamlesi! Bundesliga'dan geliyor

Stoper mevkisine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Mainz'ın kadrosunda yer alan Ahmet Gürleyen için nabız yokladığı öğrenildi.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:20
Galatasaray'dan sürprizstoper hamlesi! Bundesliga'dan geliyor

20 yaşındaki gurbetçi stoper için temasa geçildiği gelen haberler arasında.

Luyindama-Marcao ikilisinin alternatifi Ahmet Çalık'ı yetersiz gören ve uzun süredir yerli stoper arayan Galatasaray'ın Alman ekibi Mainz'ın kadrosunda yer alan Ahmet Gürleyen'le ilgilendiği öğrenildi. 20 yaşındaki gurbetçi stoper için temasa geçildiği gelen haberler arasında.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:20
  1. Galatasaray
  2. Bundesliga
  3. Ahmet Gürleyen
  4. Mainz 05
  5. Mainz
  6. Almanya

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