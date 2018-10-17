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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!

Galatasaray, milli takımlardan dönen Belhanda ve Rodrigues'in sakatlıkları nedeniyle tedavilerinin başladığını duyurdu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 21:28
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile 19 Ekim Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hareketlilik çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yaptı.

Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirilirken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından idman tamamlandı.

Selçuk İnan, antrenmanın tamamında takımla çalışırken, uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası oluşan kas içi kanama nedeniyle özel bir programa tabii tutulan Ryan Donk, tedavisinin ardından sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

Milli takımdan dönen Martin Linnes günü yenileme idmanıyla geçirirken, Fas Milli Takımı kampında antrenman sonrası sol kasığında ikinci derece zorlanma tespit edilen Younes Belhanda ve Yeşil Burun Adaları'nın Tanzanya ile oynadığı milli maçın ardından sağ kasık adalesinde ağrı hisseden Garry Rodrigues'in tedavisine başlandığı bilgisi verildi.

Fernando Muslera, Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli ise antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip yarın yapacağı idmanın ardından Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 21:28
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