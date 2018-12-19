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Galatasaray'dan Pepe bombası!

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Pepe için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldız için 4.5 milyon Euro teklif edecek.

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:30
Galatasaray'dan Pepe bombası!

Galatasaray yönetimi, Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Pepe için devreye girdi. Portekizli stopere Fatih Terim’in de onay verdiği öğrenildi. Beşiktaş’tan 4.7 milyon Euro kazanan Pepe’ye 1.5 yıl için 4.5 milyon Euro teklif edecek. Kabul ederse imzalar atılacak.

Devre arasında kadrosuna ciddi takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Önceki gün Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Pepe için Sarı-Kırmızılı yönetim devreye girdi.

Menajeriyle görüşme yapıldı

Portekizli stoper için teknik patron Fatih Terim'in de olumlu görüş bildirdiği de öğrenildi. Menajeriyle ilk teması gerçekleştiren Galatasaray, Pepe'nin kendisiyle de masaya oturmaya hazırlanıyor.

1.5 yıl için 4.5 milyon euro

Beşiktaş'tan yılda 4.7 milyon Euro garanti para alan Pepe'ye Sarı-Kırmızılı yönetim 1.5 yıl için 4.5 milyon Euro teklif yapacak, Yıldız oyuncu teklifi kabul ederse devre arasında sözleşme imzalanacak.

Pepe İstanbul'u seviyor

Pepe'nin İstanbul'a alıştığı ve bu yüzden Galatasaray'ın teklifine sıcak bakacağı da ifade ediliyor.

(Takvim)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:30
  1. İstanbul
  2. PEPE
  3. Galatasaray

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