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Galatasaray'dan Nice Başkanı'na Belhanda yanıtı!

Galatasaray, Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere'nin Younes Belhanda ile ilgili transfer sözleri üzerine açıklama yaptı.

07 Eylül 2018 Cuma 15:24
Galatasaray'dan Nice Başkanı'na Belhanda yanıtı!

Galatasaray Kulübü, Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere'nin Younes Belhanda ile ilgili açıklamalarına cevap verdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Jean-Pierre Rivere'nin "Younes Belhanda yılda yaklaşık 4 milyon euro kazanıyor. Kiralamak için Galatasaray ile görüştük. Younes Nice'i seviyor, biz de onu. Maaşını yarı yarıya düşürmeye hazırdı. Ama Galatasaray bonservisi ile vermek istedi, 10 milyon euro. Bu rakam bizim için imkansız." sözlerini yalanladı.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI...

"Bazı medya organlarında Fransız Medyası kaynak gösterilerek, profesyonel sporcumuz Younes Belhanda'nın Nice Futbol Kulübü'ne transferi ve kiralanması ile ilgili yapılan haberler gerçek dışıdır.

Başkanımız Mustafa Cengiz ile Nice Futbol Kulübü Başkanı arasında telefon dahil herhangi bir temas olmamıştır.

Sadece Nice Sportif Direktörü, profesyonel sportif yöneticilerimize Younes Belhanda'yı 1 yıllığına bedelsiz kiralık istediklerini maaşının da bir kısmını karşılayabileceklerini iletmişler, bu teklif de uygun bulunmamıştır.

Medyamızın bazı kesimlerinde Galatasaray'ımızın başarılara yürüyüşünü engellemeye çalışan kişilerin, bu tip yalan haberleri kullanarak yaptıkları süfli ve pespaye yorum ve algı çalışmalarına karşı Camiamızın, bu zorlu ve Şampiyonluklarla taçlandırılacak yürüyüşünde her zamankinden daha dikkatli olması gerekmektedir."

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 15:24
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