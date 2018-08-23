Galatasaray'dan Gomis için resmi açıklama!

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray Kulübü, Fransız yıldız golcü Bafetimbi Gomis'in transferi için Suudi Arabistan temsilcisi El-Hilal ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda El-Hilal ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

El-Hilal Kulübü Başkanı Sami bin Abdullah El-Cabir, sosyal medya hesabından Gomis ile anlaştıklarını duyurmuştu.