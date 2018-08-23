Galatasaray'dan Gomis için resmi açıklama!
Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in transferi için Suudi Arabistan temsilcisi El-Hilal ile görüşmelere başlandığını açıkladı.23 Ağustos 2018 Perşembe 19:52
Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray Kulübü, Fransız yıldız golcü Bafetimbi Gomis'in transferi için Suudi Arabistan temsilcisi El-Hilal ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda El-Hilal ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
El-Hilal Kulübü Başkanı Sami bin Abdullah El-Cabir, sosyal medya hesabından Gomis ile anlaştıklarını duyurmuştu.
YORUM YAZ