THY - Konya
0553 313 94 23

Galatasaray'dan Gomis için resmi açıklama!

Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in transferi için Suudi Arabistan temsilcisi El-Hilal ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 19:52
Galatasaray'dan Gomis için resmi açıklama!

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray Kulübü, Fransız yıldız golcü Bafetimbi Gomis'in transferi için Suudi Arabistan temsilcisi El-Hilal ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda El-Hilal ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

El-Hilal Kulübü Başkanı Sami bin Abdullah El-Cabir, sosyal medya hesabından Gomis ile anlaştıklarını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 19:52
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Galatasaray
  4. Bafetimbi Gomis
  5. Gomis
  6. Resmi açıklama
  7. transfer

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da korkunç olay!
    1. Adana'da korkunç olay!
    2. Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 2..
    3. Zonguldak'ta fabrika yangınında 6 işçi..
    4. Beşiktaş'tan flaş Ozan Tufan hamlesi!..
    5. Çorum'da uyuşturucu operasyonu!
    6. Dönüş trafiği erken başladı!..
    7. Aksaray'da mandıra ve ev kül oldu!
    8. Boyun ağrısı çekiyorsanız bu yöntemler..
    9. Termal suyun inanılmaz faydaları
    10. "Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü..
    11. Hıçkırıktan kurtulmanın 9 farklı yolu
    12. Yemekten sonra bunları yapmayın!
    13. Güneş yanığına bitkisel çözümler
    14. ''Maymundan geldik'' diyenler Kurban..
    15. Rusya kararını verdi! ABD yerine..
    16. Nektarinin inanılmaz faydaları
    17. Taze fasulyenin faydaları saymakla..
    18. Adana'da kan dolduran olay!
    19. Mangalda kuzu şiş kebap tarifi
    20. Avrupa yan çizdi! İran'a uçuşlar..
    Karadeniz'de gerilim! İngiliz savaş uçakları havalandı
    Karadeniz'de gerilim! İngiliz savaş uçakları havalandı
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!