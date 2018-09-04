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Galatasaray'dan Garry Rodrigues açıklaması!

Galatasaray, yıldız oyuncu Garry Rodrigues'in yıllık ücretin de iyileştirmeye gitti. Yeşil Burun Adalı oyuncunun,1 milyon 350 bin Euro olan yıllık garanti ücretinin, gelecek 3 sezon için 1 milyon 900 bin Euro'ya yükseltildiği bildirildi.

04 Eylül 2018 Salı 20:37
Galatasaray'dan Garry Rodrigues açıklaması!

Galatasaray, Garry Rodrigues'in 1 milyon 350 bin Euro olan yıllık garanti ücretinin, gelecek 3 sezon için 1 milyon 900 bin Euro'ya yükseltildiğini açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için 1.350.000 avro olan sabit transfer ücretinin 1.900.000 avro olarak iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 20:37
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Garry Rodrigues
  4. Galatasaray
  5. Süper Lig

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