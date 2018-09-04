Galatasaray'dan Garry Rodrigues açıklaması!

Galatasaray, Garry Rodrigues'in 1 milyon 350 bin Euro olan yıllık garanti ücretinin, gelecek 3 sezon için 1 milyon 900 bin Euro'ya yükseltildiğini açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için 1.350.000 avro olan sabit transfer ücretinin 1.900.000 avro olarak iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.