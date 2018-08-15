Galatasaray'dan Danny Welbeck bombası!

Bafetimbi Gomis’e alternatif bulmaya çalışan Galatasaray’da yönetimden, Fatih Terim’e kadar herkes adeta kafa patlatıyor… Dzyuba’nın Zenit’te kalma kararı vermesi, Mitroglou’nun Marsilya’da maç kadrosuna alınması Galatasaray’ı bir kez daha yeni isimler için yollara döktü. Premier Lig’de hafta sonunda oynanan maçlarda 18 kişilik maç kadrosuna giremeyen isimler üzerine yoğunlaşıldı. Danny Welbeck ismi öne çıktı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek İngiliz oyuncu için görüşme yapılması kararı alındı.

Welbeck için görüşmeler olumlu geçerse Gomis’in takımdan ayrılma süreci hızlandırılacak. Dzyuba: Türkiye'ye gitmeyeceğim Öte yandan bir süredir adı Galatasaray’la anılan Dzyuba’dan da kötü haber geldi. Rus futbolcu, ''İngiltere'ye transfer olacaktım ama menajerler bu işi bozdu. Zenit'te kalmaya karar verdim. Türkiye'ye gitmeyeceğim'' dedi.

Kaynak: Fotospor