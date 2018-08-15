THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Galatasaray'dan Danny Welbeck bombası!

Gomis'in yerine forvet çalışmalarını sürdüren Galatasaray Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da top koşturan dünyaca ünlü golcü futbolcu Danny Welbeck'i transfer etmek için girişimlere başladı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 02:56
Galatasaray'dan Danny Welbeck bombası!

Bafetimbi Gomis’e alternatif bulmaya çalışan Galatasaray’da yönetimden, Fatih Terim’e kadar herkes adeta kafa patlatıyor… Dzyuba’nın Zenit’te kalma kararı vermesi, Mitroglou’nun Marsilya’da maç kadrosuna alınması Galatasaray’ı bir kez daha yeni isimler için yollara döktü. Premier Lig’de hafta sonunda oynanan maçlarda 18 kişilik maç kadrosuna giremeyen isimler üzerine yoğunlaşıldı. Danny Welbeck ismi öne çıktı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek İngiliz oyuncu için görüşme yapılması kararı alındı.

Welbeck için görüşmeler olumlu geçerse Gomis’in takımdan ayrılma süreci hızlandırılacak. 

Dzyuba: Türkiye'ye gitmeyeceğim

Öte yandan bir süredir adı Galatasaray’la anılan Dzyuba’dan da kötü haber geldi. Rus futbolcu, ''İngiltere'ye transfer olacaktım ama menajerler bu işi bozdu. Zenit'te kalmaya karar verdim. Türkiye'ye gitmeyeceğim'' dedi.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 02:56
  1. Galatasaray
  2. Arsenal
  3. Danny Welbeck
  4. Bafetimbi Gomis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan Danny Welbeck bombası!
    1. Galatasaray'dan Danny Welbeck bombası!
    2. Uçaklardan yürekleri ağızlara getiren..
    3. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne..
    4. Fenerbahçe Benfica maçında..
    5. işte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin..
    6. Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'dan..
    7. ABD'li komutandan 'İncirlik' açıklaması!
    8. Pensilvanya'lı papazlar binlerce..
    9. Körfez hep lafta: "Körfez ülkeleri..
    10. Hazar Denizi anlaşması Türkiye'ye..
    11. İspanya'dan Türkiye'ye destek mesajı
    12. ABD'den alçak mesaj! Hakan Atilla'yı..
    13. Katar vatandaşından Türkiye'ye büyük..
    14. Yiğit Bulut'tan ilginç sözler:..
    15. AB'den kritik Türkiye açıklaması
    16. Askeri araca bombalı saldırı!
    17. Dünya devinin tercihi Türkiye oldu
    18. Galatasaray'a müthiş gelir!
    19. CNN'den Trump'a sert uyarı: Bedelini..
    20. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?