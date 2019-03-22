Galatasaray'dan CAS açıklaması: İtiraz...

Galatasaray, UEFA ile imzalanan anlaşmanın UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı bünyesindeki Yargı Komisyonu Başkanınca reddedilmesine karşı CAS'a yaptığı itirazın kabul edildiğini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulübün UEFA ile yapılandırma anlaşması aynen devam edecek.

Galatasaray, CAS'a yapılan itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile imzalanan uzlaşma anlaşmasının geçerliliğini sürdüreceğini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılıların UEFA ile yapılandırma anlaşması aynen devam edecek.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimizin 13.06.2018 tarihinde UEFA Soruşturma Komisyonu (Investigatory Chamber) ile imzalanan Uzlaşma Anlaşması'nın, 05.10.2018 tarihinde UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı bünyesindeki Yargı Komisyonu (Adjudicatory Chamber) Başkanı tarafından reddedilmesi hususunda; Şirketimizin 15.10.2018 tarihinde Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) sunduğu itirazı kabul edilmiş olup, imzalanan Uzlaşma Anlaşması'nın geçerliliğini korumasına ve Yargı Komisyonu Başkanı tarafından verilen red kararının hükümsüz kılınmasına Spor Tahkim Mahkemesi'nce (CAS) karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mustafa Cengiz: Türkiye için bir ilktir

Borsaya yapılan bildirimin ardından konuşan Cengiz, "Mahkeme kararının resmi hale gelmesidir bu tümüyle. Galatasaray, camiamız ve Türkiye için olumlu bir karar. Zincirleri kırmaya çalışıyoruz. CAS'ın Türkiye lehine verdiği ilk olumlu karar olarak biliyorum bunu. Bazı yorumlar gördüm, duydum. Basite indirgemeye çalışan hukukçu ve yorumcu kardeşlerim oldu. Galatasaray'ın bu hukuksal savaşını küçümsemeye çalışanlar oldu. Ben onların yeterli bilgiyi almadığına inanıyorum. PSG de CAS'taki davayı kazandı. İtalyan kulüplerinin de davası vardı. Galatasaray'ın uluslararası hukuk arenasında izlediği yolu örnek aldılar. Bundan tabi ki gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.