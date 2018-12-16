THY- Euroleague
0553 313 94 23

Galatasaray'dan ayrılacak ilk isim belli oldu! Yüzde 99.9 gitti

Devre arası takıma takviye yapmayı planlayan Gaalatasaray'da ayrılacak ismin Mariano olacağı açıklandı. Brezilya basını, "Flamengo, Mariano'nun transferini yüzde 99.9 bitirdi." haberini geçti.

16 Aralık 2018 Pazar 10:46
Galatasaray'dan ayrılacak ilk isim belli oldu! Yüzde 99.9 gitti

Devre arasında takıma yapılacak takviyeler için bazı isimleri elden çıkarma kararı alan Galatasaray'da takımdan ayrılacak ilk isim büyük ölçüde belli oldu.

'Yüzde 99.9 bitti'

Brezilyalı gazeteci Fabio Sormani, FOX Sports televiziyonuna canlı yayındaki bağlantısında, "Flamengo, Mariano'nun transferini yüzde 99.9 bitirdi. Resmi açıklama beklenenden daha kısa sürede gelecek. Mariano, sağ bekte iyi bir transfere ihtiyacı olan Flamengo için doğru bir karar" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın, 2017 yılında Sevilla'dan 4.25 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu için Brezilya kulübünden istediği rakam ise henüz bilinmiyor. Bu sezon 17 resmi maça çıkıp 2 asist yapan Mariano, ülkesi Brezilya'da daha önce Guarani, Cruzeiro, Atletico MG ve Fluminense formalarını giymişti.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 10:46
  1. Galatasaray
  2. Mariano
  3. Flamengo

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir'den transfer bombası Manuel Fernandes!
    1. Medipol Başakşehir'den transfer..
    2. Yayla şenliğinde izlediği ata sporu..
    3. Yerli ve milli üretim 'Samur'da hedef..
    4. Çin zulmü mezar taşlarına uzandı!
    5. Galatasaray deplasmanda"büyük" maç..
    6. 7 ay önce gördüğü takvim, ahşap..
    7. Brezilya basını resmen duyurdu!..
    8. Yapı Kredi Yatırım'dan, "Yatırım..
    9. ‘Bizi yıldıramazlar evi yeniden..
    10. Antik tiyatro 1500 yıl sonra "güneşe"..
    11. Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı!..
    12. ABD ajanları bölgede cirit atıyor!..
    13. Üniversitelerin Tarih Kulüpleri..
    14. "İhtiyar delikanlılar"ın boccede..
    15. "Niş sektörlere desteğimiz devam edecek"
    16. TİKA'dan Kazak medya mensuplarına..
    17. İstanbul'da "Madde Bağımlıları..
    18. Adana'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı
    19. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı zorlu..
    20. TSK'da "önemli" toplantılar
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı