Galatasaray'da tarihe geçen genç: Mustafa Kapı





İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'la yaptığı maçta oyuna giren 16 yaşındaki Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takımla ligde forma giyen en genç oyuncu unvanını aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin Demir Grup Sivasspor'u 4-2 yendiği maçın uzatma bölümünde oyuna dahil edilen Mustafa, yaş olarak 16 yıl 4 ay 15 günle Galatasaray tarihinde Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu oldu.

Mustafa, bu unvanı, 16 yıl 8 ay 10 günle Galatasaray'da forma giyen en genç oyuncu olan Emre Belözoğlu'ndan aldı.

1996-1997 sezonunun 33. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında oyuna dahil olan Emre Belözoğlu, uzun süredir bu unvanın sahibiydi.





- 14 yaşında hazırlık maçında forma giydi





Futbola 11 yaşında Denizlispor'da başlayan 2002 doğumlu Mustafa Kapı, 12 yaşındayken Galatasaray'ın altyapısına geçti.

Sarı-kırmızılı ekipte gelişim liglerinde forma giyen Mustafa, gösterdiği performansla altyapı sorumlusu olan Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink'in beğenisini kazandı.

Riekerink'in 2016'da Mustafa Denizli sonrasında A takım teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından Mustafa Kapı, 14 yaşındayken 8 Ekim 2016'da Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla oynanan hazırlık maçında süre almıştı.





- Altyapıda 70 gol





Mustafa Kapı, Galatasaray altyapısında attığı gollerle dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısında ve milli takımlarda farklı yaş kategorilerinde toplamda 158 maçta forma giyen orta saha oyuncusu, 2'si ay-yıldızlı formayla olmak üzere 70 gole imza attı.





- Keçiörengücü maçında şanssızlık





Mustafa Kapı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile oynanan maçın son bölümünde yaşadığı talihsizlikle oyuna girme şansı bulamamıştı.

Galatasaray'ın tur atladığı maçın son dakikalarında saha kenarına gelen Mustafa, ilk kez bir resmi maçta A takım forması giyecekti. Ancak değişiklik tabelası görevlilerce erkenden içeri götürüldüğü için süre yetmedi ve Mustafa oyuna giremedi.





- Asist Ozan Kabak'tan





Mustafa Kapı'nın oyuna girerek Galatasaray tarihine geçmesine 18 yaşındaki Ozan Kabak yardımcı oldu.

Maçın uzatma bölümünde değişiklik için dördüncü hakemin yanına gelen Mustafa, bir süre oyunun durmasını bekledi. Bu sırada Galatasaray yedek kulübesindeki teknik ekip ve diğer futbolcular, sürenin yetmeyeceğini düşünerek saha içindeki futbolculara değişiklik için topu atmalarını işaret etti ancak seslerini duyurmakta başarılı olamadı.

Yedek kulübesine en yakın oyunculardan olan Ozan, topu takım arkadaşlarından isteyerek dışarı attı. Böylece Mustafa Kapı'nın oyuna girme şansı oluştu.





- Galatasaray'ın gençleri parlıyor





Sarı-kırmızılı takımda bu sezon forma giyen genç futbolcular dikkati çekiyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in görev verdiği 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak, bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımın en çok süre alan futbolcularından oldu.

Terim, ayrıca ligde 18 yaşındaki Yunus Akgün'e 5, 20 yaşındaki Celil Yüksel'e ise 2 maçta görev verdi.

Tecrübeli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 18 yaşındaki Atalay Babacan, Recep Gül ve Ali Yavuz Kol ile 19 yaşındaki Gökay Güney, Abdussamed Karnuçu ve Malik Karaahmet'i oynattı.