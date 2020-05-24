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Spor

Galatasaray’da hazırlıklar devam etti

Süper Lig hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray, bugün çift idman yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 21:22:16 -
Galatasaray’da hazırlıklar devam etti

Süper Lig hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray, bugün çift idman yaptı.


Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah ve akşam olmak üzere çift idman yapan sarı-kırmızılılar, çalışmalarını hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirdi. Sabah yapılan antrenmanın birinci bölümünde core stabilizasyon çalışması uygulandı. Daha sonra genel kuvvet çalışması yapan futbolcular ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Isınma koşularıyla başlayan akşam antrenmanında pas ve top kapma çalışması yapıldı. Daha sonra taktik idmana geçen oyuncular, yenileme ve soğuma hareketleriyle idmanı tamamladı. Hazırlıklarına ara vermeden devam eden Galatasaray, yarın çift idman yapacak.

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