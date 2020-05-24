Galatasaray'da Hasan Şaş'ın yerine Wesley Sneijder geliyor

Philip Cocu’nun yerine PSV’nin başına geçen Marc van Bommel’in teknik ekibine davet ettiği Sneijder’in dinlenmek için bu teklifi reddettiği bildirildi.

Sneijder geliyor

Ancak Hollandalı yıldızın bir yıllık dinlenme süresinin dolduğu belirtildi. RTL Nieuws’da yer alan iddiaya göre Sneijder daha önce forma giydiği takımlardan birisinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlık yaptığı iddia edildi.

Hasan Şaş’ın istifasının ardından Fatih Terim’in teknik ekibine Galatasaray’da daha önce forma giymiş yabancılar oyunculardan bazı takviyeler yapacağı iddia ediliyordu. Bu ismin ise Sneijder olduğu öne sürüldü.