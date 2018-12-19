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Galatasaray'da gözler Süper Lig'e çevrildi

- Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı- Sakatlığı geçen Younes Belhanda, takımla çalıştı

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:09
Galatasaray'da gözler Süper Lig'e çevrildi


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son haftasında 23 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda, dün akşam TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında 90'ar dakika süre alan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başlanan antrenmanda daha sonra pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde, sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması üzerinde duruldu.

Sakatlığı geçen Younes Belhanda'nın, takımla çalışmalara katıldığı duyuruldu. Garry Rodrigues ile Emre Akbaba'nın fizyoterapistler eşliğinde salonda, Sinan Gümüş'ün ise yine kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı aktarıldı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:09
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG
  6. Younes Belhanda

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