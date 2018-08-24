Galatasaray'da Gomis'in ardından sürpriz ayrılık!

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24 Ağustos 2018 Cuma 00:09
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 00:09
Galatasaray Haberleri
Galatasaray
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