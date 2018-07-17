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Galatasaray'da Gomis depremi

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Galatasaray'da forma giyen golcü oyuncu Gomis için bomba bir iddia ortaya atıldı.

17 Temmuz 2018 Salı 16:58
Galatasaray'da Gomis depremi

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, geçtiğimiz sezon Süper Ligde gol krallığı yaşayana Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'e talip oldu.

Sport Jazirah'ın haberine göre Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı, Bafetimbi Gomis için görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılı takıma resmi teklif yapan Suudi yöneticiler, pazarlık masasında fiyatı aşağıya çekmeye çalışıyor.

GALATASARAY KAPIYI 20 MİLYON EURODAN AÇTI

Galatasaray'ın Gomis için kapıyı 20 milyon eurodan açtığı ancak bir miktar indirim yapılabileceği belirtiliyor.

Sarı-kırmızılı forması ile toplamda 40 maça çıkan Gomis 32 gol atmış ve Süper Ligde de gol kralı olmuştu.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 16:58
  1. Galatasaray
  2. Arabistan
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