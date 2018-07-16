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Galatasaray'da flaş ayrılık! 'Kendine kulüp bul'

Fatih Terim'in İsviçre kampına götürmediği Tolga Ciğerci'nin, Galatasaray'a 2. kez ihtarname gönderen menajerine sarı-kırmızılılar 'Tolga'ya kulüp bul' diye cevap verdi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:39
Galatasaray'da flaş ayrılık! 'Kendine kulüp bul'

Galatasaray'da beklenen oldu ve Tolga Ciğerci'ye ''Kulüp bul'' dendi. Sarı-kırmızılıları bu karar yönelten olay, futbolcunun menajeri Kadir Özdoğan'ın, alacakları için kulübe ikinci defa ihtarname göndermesi oldu. Özdoğan ile bir görüşme yapan yöneticiler, yolları kesin olarak ayırma kararı aldıklarını ifade ettiler.

''ARTIK SİZİNLE YOLA DEVAM EDEMEYİZ''

Geçmişe yönelik menajerlik alacaklarında yapılandırmaya giden Galatasaray Yönetimi geçen yıl da aynı gerekçeyle kulübe ihtarnama gönderen Özdoğan'ın bu davranışını doğru bulmadı ve ayrılık kararı aldı.

Sarı-kırmızılıların dün İstanbul'da görüştükleri menajere ''Galatasaray Kulübü'ne 2. kez ihtar çekmeniz hoş olmadı. Sizinle artık yola devam edemeyiz. Tolga'ya kulüp bulun'' dedi.

GALATASARAY'DAN YILDA 2 MİLYON EURO ALIYOR

Galatasaray'ın 2016 Ağustos'unda Hertha Berlin'den transfer ettiği Tolga Ciğerci, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 49 resmi maçta 6 gol kaydetti. Sarı-kırmızılılar bonservisine 3 milyon euro ödedikleri 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna yılda 2 milyon euro garanti para veriyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:39
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. tolga ciğerci
  4. Ayrılık

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