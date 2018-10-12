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Galatasaray'da flaş ayrılık! Fatih Terim'in göz bebeği yuvadan uçuyor

La Liga'nın ekiplerinden Villarreal, Galatasaraylı yıldıza göz koydu. İspanyol ekibi, Rodrigues için ocak ayında Galatasaray'ın kapısını çalacak.

12 Ekim 2018 Cuma 10:34
Galatasaray'da flaş ayrılık! Fatih Terim'in göz bebeği yuvadan uçuyor

La Liga ekiplerinden Villarreal'in Ocak ayı transfer döneminde Garry Rodrigues'i transfer etmek için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Son haftalarda formsuz bir performans sergileyen tecrübeli oyuncunun da İspanya'ya transfer olmak istediği bildirildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise yıldız oyuncunun elden çıkarılmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Garry Rodrigues'in transferinde son sözü Galatasaray yönetimi söyleyecek.

'NEWCASTLE UNITED'IN TARAFTAR SİTELERİ' DE RODRIGUES İÇİN KULÜBE BASKI YAPIYOR
İNGİLİZ basınında çıkan haberlere göre; Newcastle United’ın taraftar siteleri, kulübe Garry Rodrigues transferi için baskı yapıyor. Futbolcunun ocak ayında 15 milyon pounda bitebileceği, ancak geç kalınması halinde sezon sonunda daha da değer kazanacağı vurgulandı. Galatasaray yönetimi yıldız oyuncuyu sezon bitmeden satmak istemiyor.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 10:34
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