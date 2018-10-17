Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hareketlilik çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yaptı.

Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirilirken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından idman tamamlandı.

Selçuk İnan, antrenmanın tamamında takımla çalışırken, uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası oluşan kas içi kanama nedeniyle özel bir programa tabii tutulan Ryan Donk, tedavisinin ardından sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.