THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile 19 Ekim Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettirdi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 21:44
Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hareketlilik çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yaptı.

Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirilirken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından idman tamamlandı.

Selçuk İnan, antrenmanın tamamında takımla çalışırken, uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası oluşan kas içi kanama nedeniyle özel bir programa tabii tutulan Ryan Donk, tedavisinin ardından sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 21:44
  1. galatasaray
  2. bursaspor
  3. süper lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cemal Kaşıkçı olayında son nokta! Örnekler uyuştu
    1. Cemal Kaşıkçı olayında son nokta!..
    2. Adnan Dinçsoy'un da aralarında..
    3. Erdoğan, Plahotniuk'u kabul etti
    4. Mantardan zehirlenen 12 kişiden biri..
    5. Taktik belli: kopyala yapıştır! Kol..
    6. Eski MİT'çi isimden 'Cemal Kaşıkçı'..
    7. Bakan Mustafa Varank ilik donörü oldu
    8. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James..
    9. Lokomotiv Kuban: 95 - TOFAŞ: 72
    10. "Galatasaray maçından puan almak..
    11. Bir ülkeyle daha engel kalktı!..
    12. Bucaspor: 0 - Bayburt İl Özel İdare: 1
    13. "Ben mi daha kötüyüm yoksa sen mi!"
    14. Amerika'da Nobel Ödüllü bilim adamına..
    15. Nijerya'daki STK'lerden "adil ve..
    16. 2. Lig'de 8. hafta, oynanan iki maçla..
    17. Dmitri Peskov açıkladı! Putin'in..
    18. Galatasaray'da Bursaspor maçı..
    19. 'Keşke Galatasaray'ı 6-0 yenmeseydik...'
    20. Ziya Doğan istifa etti
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı