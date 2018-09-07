Galatasaray'da ayrılık! Sezon sonu takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da aldığı yüksek ve gösterdiği kötü performans nedeniyle gözden düşen Selçuk İnan için karar verildi. Yüksek maaşında indirime gitmeyen Selçuk İnan ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

Sözleşmesi bu sezonla birlikte sona erecek olan 34 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyecek olan yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim'in isteğine göre kulüpte bir görev vermeyi düşünecek.

Selçuk dışında son senesine gelen Eren Derdiyok'un kaderini ise sergileyeceği performans belirleyecek.