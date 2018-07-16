0553 313 94 23

Galatasaray'da ayrılık! 'Kendine kulüp bul'

Terim'in İsviçre kampına götürmediği Ciğerci'nin menajeri Galatasaray'a 2. kez ihtarname gönderirken, sarı-kırmızılılar menajere 'Tolga'ya kulüp bul' dedi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:25
Galatasaray'da ayrılık! 'Kendine kulüp bul'

Galatasaray'da beklenen oldu ve Tolga Ciğerci'ye ''Kulüp bul'' dendi. Sarı-kırmızılıları bu karar yönelten olay, futbolcunun menajeri Kadir Özdoğan'ın, alacakları için kulübe ikinci defa ihtarname göndermesi oldu. Özdoğan ile bir görüşme yapan yöneticiler, yolları kesin olarak ayırma kararı aldıklarını ifade ettiler.

''ARTIK SİZİNLE YOLA DEVAM EDEMEYİZ''

Geçmişe yönelik menajerlik alacaklarında yapılandırmaya giden Galatasaray Yönetimi geçen yıl da aynı gerekçeyle kulübe ihtarnama gönderen Özdoğan'ın bu davranışını doğru bulmadı ve ayrılık kararı aldı.

Sarı-kırmızılıların dün İstanbul'da görüştükleri menajere ''Galatasaray Kulübü'ne 2. kez ihtar çekmeniz hoş olmadı. Sizinle artık yola devam edemeyiz. Tolga'ya kulüp bulun'' dedi.

GALATASARAY'DAN YILDA 2 MİLYON EURO ALIYOR

Galatasaray'ın 2016 Ağustos'unda Hertha Berlin'den transfer ettiği Tolga Ciğerci, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 49 resmi maçta 6 gol kaydetti. Sarı-kırmızılılar bonservisine 3 milyon euro ödedikleri 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna yılda 2 milyon euro garanti para veriyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:25
  1. İstanbul
  2. Galatasaray Haberleri
  3. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak'ta 'kripto' FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında!
    1. Zonguldak'ta 'kripto' FETÖ operasyonu:..
    2. Başkan Erdoğan, Trump'la telefonda görüş
    3. Yerli domates 5 TL'den satışa sunuldu
    4. Bedelli askerlikte yaş ve ücret kriteri
    5. Çorum'da traktörün altında kalan..
    6. UEFA Türk hakemlerin kapısını çaldı!..
    7. Kapıkule sınır kapısında gurbetçi..
    8. 'Kedicikler'den sonra bugün de onlar...
    9. Galatasaray'da ayrılık! 'Kendine kulüp..
    10. Adana’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi..
    11. 229 kaçak tütün ele geçirildi
    12. Kulakta uğultu neden olur?
    13. 5 bin yaşındaki Ötzi'nin son yediği..
    14. İsrailli bakanlar birbirine girdi!
    15. Gururumuz Çakır: 'Allah nasip etti...'
    16. Dünyanın beklediği zirve başladı
    17. Tırnakta şekil bozukluğu neden olur?
    18. Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü..
    19. Metris kavşağında yol çalışması
    20. Ağaç kavunu baş ağrısına iyi geliyor
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fehmi Koru'ya büyük şok!
    Fehmi Koru'ya büyük şok!
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi