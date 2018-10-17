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Galatasaray'a su faturası ağır geldi! Ligden çekildiler

Galatasaray Spor Kulübü, Sutopu Takımını 10 bin dolarlık seyahat masrafı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nden çekti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:59
Galatasaray'a su faturası ağır geldi! Ligden çekildiler

Her zaman spor kulübü olmakla övünen ve bunu her yerde hatırlatan sarı-kırmızılıların yönetimi, geçen sezonu ENKA’nın ardından ikinci sırada bitirerek Avrupa bileti alan erkek sutopu takımını göndermedi.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, 15 sporcu ve 5 yöneticinin bulunduğu kafilenin, 3 gece, 4 günlük seyahatinde konaklama giderlerinin yaklaşık 10 bin doları bulması fazla bulundu. Ancak bu para birçok futbolcunun maç başı ücreti kadardı. Ayrıca uluslararası organizasyona katılım bedelinin 2 bin euro olduğu, sarı-kırmızılı kulübün bunu da çok bulduğu için organizasyona katılmadığı belirlendi.

Sutopu Federasyonu’nun Avrupa kupalarına katılan takımların seyahat giderlerini karşılamasına rağmen, sarı-kırmızılı yönetimin, konaklama ve katılım bedelleri nedeniyle böyle bir karar alması şaşkınlıkla karşılandı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 15:59
  1. Galatasaray

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