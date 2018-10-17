Galatasaray'a sahadan 170 milyon

Sarı-kırmızılı kulüpte futbol takımı teknik direktör Fatih Terim önderliğinde geçen sezonu şampiyon tamamladı. Kısa bir zaman dilimi olmasına rağmen bu başarı kulübe büyük mali katkı sağladı. Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için 15 milyon avro yani 100 milyon lirayı kulübün kasasına koyan futbol şubesi, Devler Ligi platformundaki Lokomotiv Moskova galibiyetiyle de, 18 milyon 430 bin liralık ekstra bir gelir daha elde etti. Süper Lig'de katılım bedeli olarak 35 milyon lira kulüplere dağıtılırken, ligde lider durumda bulunan Aslan, 6 galibiyet sonucunda da 15 milyon 600 bin lirayı gelir elde etti.

Büyük anlaşmalar yok

Fatih Terim önderliğinde futbolcular yaklaşık 170 milyon lira kazancı daha şimdiden kulübün kasasına girmesini sağlarken, yönetim güçlü sponsorluk anlaşmalarında zorlanıyor. Mustafa Cengiz dönemindeki bazı sponsorluklar 2 milyon, 4 milyon TL gibi pek de tatmin edici olmayan anlaşmalardı. Yönetim finansal kaynak üretmek için her ne kadar çaba gösterse de şu an beklenen iş ortaklıkları gerçekleşmedi. Cengiz ve ekibinin genel kurulda istedikleri yetkileri alamadıkları için hareket alanlarının kısıtlı olduklarını öne sürülüyor.

İmparator uzattı

Beklenen oldu ve Fatih Terim G.Saray’la 2+3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Türk Telekom Stadı’ndaki imza törenine Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri katılırken keyifler yerindeydi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Fatih Terim ile 2018-2019 sezonunu takip eden iki sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Terim boş mukaveleye imza atmış olup, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişikliğe istinaden meblağ bilahare Türk lirası olarak belirlenecektir” denildi. Hocanın en son yıllık 3 milyon avro alıyordu. Terim 31 Mayıs 2021 tarihinden sonra da yönetimle anlaşma sağlarsa üç sezon daha takımın başında olacak.