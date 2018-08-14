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Galatasaray'a müthiş gelir!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Galatasaray, Devler Ligi'ndeki havuz gelirinin tamamını kasasına koyacak.

14 Ağustos 2018 Salı 23:37
Galatasaray'a müthiş gelir!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elendi. Devler Ligi'nde tek temsilcimiz Galatasaray olacak. Fenerbahçe'nin vedasının ardından UEFA'dan gelecek yayın gelirinin tamamı Galatasaray'a kalmış oldu.

Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarında yer alacağından dolayı katılım payı olarak 15 milyon euroyu kasasına koyacak.

HAVUZU GELİRİ GALATASARAY'A GİDECEK

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'nin yeni yayıncısı belli olmadığından, havuzdan gelecek para da henüz netleşmedi. Fenerbahçe gruplara kalamadığı için yayın haklarının tamamı Galatasaray'ın kasasına girecek.

Geçtiğimiz sezon grup aşamasında tek Türk takımı olarak mücadele eden Beşiktaş, yayın haklarından yaklaşık 22 milyon euroyu kasasına koymuştu. Yükselmesi beklenen yayın geliri aynı düzeyde olursa bile, Galatasaray 37 milyon euro kazanmış olacak.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 23:37
  1. Galatasaray
  2. Fenerbahçe
  3. Şampiyonlar Ligi

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