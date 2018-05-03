Galatasaray'a kötü haber! İki yıldız futbolcu Akhisarspor maçında yok
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Donk ve Mariano'nun Teleset Mobilya Akhisarspor karşılşamasında forma giymelerinin zor olduğu açıklandı.03 Mayıs 2018 Perşembe 12:11
Mariano ve Donk'tan kötü haber! Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, iki oyuncunun da Akhisarspor maçında forma giymesinin zor olduğunu söyledi.
Basın mensuplarına açıklama yapan İnce, "Mariano’nun oynaması çok zor, yok diyebiliriz. Donk da çok zor görünüyor ama son dakikaya kadar bekleyip karar vereceğiz. Donk oynamak istiyor ve çok özverili çalışıyor" dedi.
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