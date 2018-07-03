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Galatasaray'a gidecek derken... Serkan imzaladı

Konyaspor, kaleci Serkan Kırıntılı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

03 Temmuz 2018 Salı 18:48
Galatasaray'a gidecek derken... Serkan imzaladı

Galatasaray'ın gündeminde uzun süre yer alan Serkan Kırıntılı, sözleşmesi sona erdiği Atiker Konyaspor ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada: "Tecrübeli ve Başarılı Kalecimiz Serkan Kırıntılı ile sözleşmemizi 2019 - 2020 sezonunun sonuna kadar uzattık. Yeniden hoş geldin Serkan Kırıntılı!" ifadeleri kullanıldı.

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 18:48
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