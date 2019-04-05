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Galatasaray'a ABD'den misafir

- Sarı-kırmızılı kulüp, sportif, ticari ve proje konularında iş birliğine imza atacağı ABD'nin Phoenix Rising Kulübünün yetkililerini misafir etti

05 Nisan 2019 Cuma 22:45
Galatasaray'a ABD'den misafir


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, sportif, ticari ve proje konularında iş birliğine imza atacağı ABD'nin Phoenix Rising Kulübünün yetkililerini misafir etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li kulübün ortaklarından Berke Bakay, Alex Zheng, Tim Reister, Mark Detmer, Brett Johnson ve kulübün üst düzey yöneticisi (CEO) Bobby Dulle'yin dün İstanbul'a geldiği belirtildi.

Misafirlerin İstanbul'a geldiğinde ilk olarak, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'le bir araya geldiği ifade edildi.

Phoenix Rising Kulübünün yetkililerinin bugün, Türk Telekom Stadı ve Galatasaray Müzesi'ni gezdiği aktarıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ziyaretle ilgili şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın Ali Sami Yen'den bu yana sahip olduğu şanlı tarihi, diğer bütün yönetimlerimiz gibi biz de sürdürmeye çalışıyoruz. Dünyanın en tepesine doğru yürüyüşe devam etmeye çalışıyoruz. Fransa'da Nice Kulübü Başkanı Sayın Alex ile de Avrupa futbolunda stratejik iş birliği planlıyoruz. Biliyorsunuz daha önce Manchester City ile bu tip bir kontak kurduk. Onu geliştireceğiz. Bize fırsat verildikçe Galatasaray camiası adına bunları hayata geçireceğiz."

Fransa'nın Nice Kulübünün Başkanı ve Phoenix Rising'in ortaklarından Alex Zheng ise şunları ifade etti:

"Galatasaray'ın çok önemli ve uzun sürelerden gelen başarılarından çok etkilendim. Galatasaray Müzesi'nde kupaları görünce inanamadım. Çok güzel vakit geçiriyoruz, Türk misafirperverliğini de görüyoruz, çok iyi ağırlanıyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz."


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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 22:45
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  5. Mustafa Cengiz
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