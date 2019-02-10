0553 313 94 23

Galatasaray, zirve ile puan farkını 6'ya indirdi

- Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 yenerek lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi- Diagne, sarı-kırmızılı takımla çıktığı ilk maçında ilk golünü kaydetti- Belhanda, bu sezon ilk gollerini Trabzonspor'a attı- Galatasaray, ligde sahasındaki yenilmezlik serisini 30 maça yükseltti

10 Şubat 2019 Pazar 21:36
Galatasaray, zirve ile puan farkını 6'ya indirdi


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yendi.

Sarı-kırmızılılar, lider Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada taraftarı önünde Trabzonspor'u yeni transferi Mbaye Diagne ve Younes Belhanda'nın (2) golleriyle 3-1 mağlup etti.

Puanını 39'a yükselten Galatasaray, Medipol Başakşehir'le puan farkını 6'ya indirdi. Trabzonspor ise 33 puanda kaldı.


- Diagne'den gollere devam


Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği golcü futbolcu Diagne, skorer performansını yeni takımında da sürdürdü.

Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takımla çıktığı ilk maçında ilk golünü kaydetti. Diagne, attığı golden sonra elini kalbinin üzerine koyarak Metin Oktay ile özdeşleşen gol sevincini yaptı.

Kasımpaşa ile bu sezon 20 kez ağları havalandıran Diagne, ligdeki gol sayısını 21'e çıkardı.


- Belhanda gol hasretine son verdi


Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, bu sezon ilk gollerini Trabzonspor'a attı.

Karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran Belhanda, ligde 274 gün sonra gol sevinci yaşadı. Faslı oyuncu, Galatasaray'da ilk kez bir maçta 2 gol kaydetti.

Belhanda, geçen sezon ligde 3 gol atmıştı.


- Sahasında yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı


Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 30 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 30 lig maçının 25'ini kazanıp, 5'inde berabere kaldı.

Öte yandan, karşılaşmayı 46 bin 927 biletli taraftarın takip ettiği açıklandı.


- Emre Akbaba 135 gün sonra sahada


Galatasaray'da uzun sakatlığı sona eren Emre Akbaba, 135 gün sonra bir lig maçında forma giydi.

Süper Lig'de 28 Eylül 2018'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta ayak tarak kemiği kırılan Emre, Trabzonspor karşılaşmasının 89. dakikasında Belhanda'nın yerine oyuna dahil oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 21:36
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG
  5. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Rusya'dan kırmızı et alacak!
    1. Türkiye Rusya'dan kırmızı et alacak!
    2. Uluslararası Aba Güreşi Barış..
    3. "Bizim ittifakımız milletledir,..
    4. Göktuğ Ergin, dünyada yılın antrenörü..
    5. Trabzonspor isyanda! Hakeme büyük..
    6. Trabzonspor'un İstanbul'da galibiyet..
    7. "Örtülü bir ittifak değil karşımızda..
    8. Küpe çiçeğinin bakımı nasıl olmalıdır?
    9. Galatasaray, zirve ile puan farkını..
    10. Ev yoğurdu tutmazsa ne yapmak gerekir?
    11. Merkel-Ahmet Davutoğlu görüşmesinin..
    12. Çin, mahkumların organlarını zorla..
    13. Rıdvan Dilmen: Diagne oyundan..
    14. ABD'de kriz devam ediyor! Hükümet..
    15. Kahramanmaraş'ta amatör maçta kavga
    16. İBB’nin 'Üreticiden Tüketiciye..
    17. Bakan Kasapoğlu'ndan milli..
    18. Ahmet Çakar'dan 'penaltı' tepkisi:..
    19. Manchester City'den farklı galibiyet
    20. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var