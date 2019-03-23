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Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurulu başladı

Galatasaray’da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı.

23 Mart 2019 Cumartesi 10:39
Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurulu başladı

Galatasaray’da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı. Kongrenin divan başkanlığına ise Metin Sinan Aslan seçildi. Metin Sinan Aslan, son divan kurulu toplantısında, Disiplin Kurulu’na verilmesi nedeniyle gündeme gelmişti ve bu sebeple muhalefet, yönetime tepki göstermişti.


Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, Anadolu Auditorium toplantı salonunda düzenleniyor. Kongrenin divan başkanlığına oylama yapılmadan Metin Sinan Aslan seçildi. Toplantıda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu tam kadro yer alırken, eski başkanlar Faruk Süren, Dursun Özbek ve Alp Yalman ile genel kurul üyeleri katıldı.


Genel kurulda yönetim kurulu sunumunu yapacak ardından, raporların gösterimine geçilecek. Faaliyet ve denetim raporlarının üyelere aktarılmasının ardından, görüşmelere başlanacak. Daha sonra Mustafa Cengiz yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası oylanacak.


Toplantıda ayrıca E-Spor şubesinin açılması ile 2004 yılında kurulan Galatasaray Europe GmbH şirketinin gerekli görülmesi halinde tasfiye edilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi görüşülecek. Son olarak disiplin kuruluna verilenlerin durumu ve 2019 yılı bütçesi konuşulacak.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 10:39
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