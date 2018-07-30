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Galatasaray yıldız isim için Milan'la el sıkıştı!

İtalya'da çalıştığı dönemdeki yakın ilişkilerini hala koruyan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Andre Silva transferini Milan kulübüyle bizzat temas sağlayarak bitirmeyi düşünüyor.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:49
Galatasaray yıldız isim için Milan'la el sıkıştı!

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, yapılan pazarlıklar sonrasında Milan ile 1.5 milyon euro'luk kiralama bedeli karşılığında el sıkıştı. Yönetim, Andre Silva ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

YILLIK ÜCRETLE ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Silva-Galatasaray cephesinde yaşanan en büyük sorun ise oyuncunun yıllık ücreti olarak görülüyor.

22 yaşındaki futbolcu yıllık 4 milyon euro isterken, sarı kırmızılılar oyuncuya ödeyebileceği ücretin 3 milyon euro'yu aşmamasına özen gösterecek. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak adına yıllık ücretinde indirime gitmesi beklenen yıldız oyuncuyla, Fatih Terim'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi ve transferi noktalaması planlanıyor.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:49
  1. Fatih Terim
  2. Andre Silva
  3. Galatasaray
  4. Milan
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