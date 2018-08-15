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Galatasaray yıldız golcüyü bitiriyor!

Galatasaray ve Olympiakos'un, Marsilya forması giyen Kostas Mitroglou için temasa geçtiği, Fransızlar'ın 8 milyon Euro bonservis talep ettiğiiddia edildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:21
Galatasaray yıldız golcüyü bitiriyor!

Marsilya'da forma şansı bulmakta zorluk çeken Kostas Mitroglou için Olympiakos ve Galatasaray'ın ciddi şekilde talip olduğu ifade edildi.

Fransız ve Yunan basınında çıkan haberlerde; Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia'nın, Valere Germain'i Mitroglou'nun önünde tercih ettiği ve Yunan oyuncuyu yedek olarak gördüğü ifade edildi.

Mitroglou'nun da yedek beklemek istemediği ve Rudi Garcia'dan da ilk 11 için ilk tercihlerden biri olmadığını duyması üzerine transferi için kolaylık istediği bilgisi veirldi.

GALATASARAY VE OLYMPİAKOS'TAN SÖZLÜ TEMAS

Bunun üzerine Mitroglou ve menajerinin yeni kulüp arayışlarına başladığı ve Olympiakos ile Galatasaray'ın Marsilya ile sözlü olarak temas kurduğu öne sürüldü.

Marsilya Başkanı Jacques Henry Eyraud'un 8 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi.

15 MİLYON EURO'YA ALINDI, YEDEK BEKLEDİ

30 yaşındaki Yunan forvet Konstantinos 'Kostas' Mitroglou, geçen yaz 15 milyon euro karşılığı transfer olduğu Olimpik Marsilya'da geçen sezon sadece 19 lig maçında 871 dakika süre almış ve 9 gol atmıştı. Yunan yıldız, bu sezonun ilk haftasında Toulouse'ye karşı oynanan maçta yedek beklemişti.

(Sporx)

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:21
  1. Galatasaray
  2. Kostas Mitroglou
  3. Transfer
  4. Marsilya
  5. futbol

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